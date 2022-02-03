Белгород, 3 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Следователи изъяли документы на газовое оборудование после отравления угарным газом семьи в квартире на Гражданском проспекте в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в СУ СК по региону.

Газовый счетчик

По предварительным данным, вечером 2 февраля в экстренную службу поступил звонок о том, что хозяева одной из квартир почувствовали недомогание. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили в бессознательном состоянии 36-летнюю хозяйку, её 16-летнего сына и погибшего от отравления угарным газом сожителя женщины.

Следователи установили, что в квартире эксплуатировалась старая газовая колонка. Вытяжка устройства была перекрыта, это препятствовало уходу угарного газа из квартиры.

Изъяты документы, касающиеся обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.