Москва, , 14:47 — REGNUM Российский рубль в терминах изобретённого британским журналом The Economist индекса «бигмака» недооценён уже давно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Издание каждый год публикует свою оценку валют разных стран на примере этого индекса, и практически каждый год рубль входит в число недооценённых валют.

Это происходит потому, что стоимость популярного во всём мире гамбургера «Биг Мак» в долларовом эквиваленте оказывается намного ниже, чем стоимость такого же гамбургера в странах еврозоны, в США или в других странах, национальные валюты которых включены в число мировых резервных валют.

Трудно предположить, что доллар когда-либо вернётся к уровням в 23 рубля, так как официальная инфляция в России с 1999 года выросла более чем втрое, значит, объективные причины для обесценения у рубля имеются.

Однако справедливый курс рубля к доллару при нынешних высоких ценах на нефть почти в $90 за баррель должен был бы находиться примерно на уровнях в 60−64 руб. за доллар (с учётом санкций), а без них — на уровне в 55−60 руб.

Привести рубль к справедливой стоимости даже в условиях санкций в принципе было бы возможно, но для этого нужно будет принимать либо неэффективные в долгосрочном аспекте, либо непопулярные меры.

Например, ЦБ РФ мог бы теоретически возобновить валютные интервенции, которые не осуществляются с 2014 года. Однако в результате огромную часть золотовалютных резервов придётся израсходовать на стабилизацию рубля, а терять резервы — не слишком эффективно и даже опасно для экономики.

Можно, конечно, было бы отказаться от бюджетного правила, согласно которому, ЦБ РФ по поручению Минфина должен покупать на бирже твёрдую валюту в ФНБ в случае, если цена на нефть превышает заложенную в бюджет среднюю цену нефти.

Но, во-первых, пока Россия всё ещё зависима от конъюнктуры рынка углеводородов, то при резком падении цен на них рубль может обесцениваться независимо от того, действует ли бюджетное правило или нет.

Во-вторых, вряд ли правительство согласится отказаться от работающей уже годами экономической модели, хотя её несовершенство очевидно. Если ФНБ формировался бы из рублёвых активов, то правительство могло бы этим послать сильный сигнал рынку о доверии к рублю.

Заниженный курс рубля выгоден экспортерам, поэтому в самое ближайшее время маловероятно, что правительство или ЦБ РФ будут всерьёз заниматься проблемой повышения стоимости рубля.

У властей и финансового регулятора есть дела поважнее. Да и мало ли, что пишут про рубль и про Россию в британских журналах», — высказала свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, рубль признан самой недооценённой валютой в мире с учётом так называемого индекса бигмака — допущения о том, что некий товар должен стоить одинаково во всём мире.

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