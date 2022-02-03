Москва, , 14:47 — REGNUM Благодаря участию в проекте «Профстажировки 2.0», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование», студентка КГБПОУ «Яровского Политехнического техникума» Анна Ступко (Алтайский край) смогла получить интересную работу в гостиничном бизнесе. Подробности сообщает сайт президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Преподаватели в учебных заведениях часто отслеживают карьерные возможности, открывающиеся для студентов. Различные специализированные проекты предлагают молодым людям попробовать свои силы. Так и Анна о проекте «Профстажировки 2.0» узнала от преподавателя, когда училась на втором курсе в техникуме. Девушка изучила представленные на сайте кейсы и выбрала подходящий.

«В нашем учебном заведении преподаватели часто рассказывают о новых возможностях для студентов. О проекте «Профстажировки 2.0» я узнала от своего преподавателя, когда училась на втором курсе политехнического техникума. В один из дней мне рассказали, что на сайте проекта можно проверить свои знания, решив кейс, и получить дополнительный опыт работы, пройдя стажировку. Я посчитала это отличной возможностью для самореализации и решила принять участие», — рассказала победительница четвертого сезона проекта «Профстажировки 2.0» Анна Ступко.

Студентка выбрала кейс «Анализ эффективности службы бронирования в гостинице «Причал». Целью Анны было лучше узнать интересную ей сферу деятельности и повысить свою компетентность в ней.

«Меня давно интересует работа в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. На платформе я случайно увидела кейс от гостиницы своего города и была приятно удивлена. Мне давно нравится этот гостиничный комплекс моего родного города. Я посчитала интересным попробовать свои силы и получить профессиональный опыт. Сначала я изучала теоретический материал по теме, где узнала много нового о бизнес-процессах и оценке их эффективности. После приступила уже к практической части. Я анализировала подготовку и проведение расчетов за проживание в гостинице. Гостиничное дело во многом зависит от клиентского сервиса. Мне очень интересно изучать работу такого бизнеса и мероприятия по повышению его конкурентоспособности на рынке», — пояснила Анна Ступко.

Благодаря отличным результатам работы над кейсом, она получила приглашение на стажировку в гостиничный комплекс.

«Кейс на платформе «Профстажировки 2.0», выбранный Анной, подразумевал анализ процедуры выезда гостя из гостиницы. При решении она справилась с поставленными задачами и продемонстрировала отличные результаты. Мы стараемся привлекать в свой коллектив перспективных молодых специалистов. В процессе стажировки Анна проявила себя трудолюбивым и инициативным сотрудником. Мы высоко оценили ее стремления в работе и решили предложить ей трудоустройство», — рассказала управляющая гостиничным комплексом «Причал» Елена Магдик.

По словам руководителя проекта «Профстажировки 2.0» Ильи Семина, платформа содействует продуктивному сотрудничеству работодателей и студентов:

«При решении кейса и прохождении стажировки, от студента требуется мотивация на достижение успехов и результатов, а также совершенствование имеющихся навыков. Если начинающий специалист действительно хочет достичь карьерных высот, то участие в проекте поможет ему проверить свои знания и станет «трамплином» вначале профессиональной деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Они организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого». На платформе размещено уже более 5 000 кейсов по различным сферам деятельности, где каждый студент может выбрать подходящий для себя, установив критерии.