Курск, , 14:46 — REGNUM Новым мэром Курска стал председатель областного комитета по управлению имуществом Игорь Куцак, сообщает «Курская правда» 3 февраля.

Курск Георгий Долгопский

На заседании городского собрания его кандидатуру одобрило большинство депутатов. Его соперником по итогам конкурса на замещении должности был заместитель главы администрации Сеймского округа города Курска Олег Васильев, за которого не было отдано ни одного голоса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2019 года главой города Курска был Виктор Карамышев. В декабре 2021 года он ушёл в отставку и был назначен заместителем губернатора.

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