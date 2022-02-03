Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп назвал вывод войск из Афганистана «ужасным». Политик заявил Newsmax, что вывод войск из Афганистана нанёс большой ущерб имиджу Соединённых Штатов, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

»Мы могли бы уйти из Афганистана с достоинством и уважением, с техникой и без потерь, но то, что произошло и то, что увидел мир, было ужасно», — сказал он.

Трамп добавил: «Они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) маршируют с этим снаряжением и говорят, что Соединенные Штаты — страна глупцов. Они выставляют напоказ тысячи наших грузовиков. Они демонстрируют публике большое количество пулеметов и другого оружия. Они забрали у нас самолеты, танки и все остальное».

Необходимо отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели военные парады в нескольких городах с демонстрацией захваченной американской военной техники.