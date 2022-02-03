Атланта, США, 3 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Gunna (Серхио Китченс) откроет бесплатный продуктовый магазин в Атланте (США). Об этом 3 февраля сообщает Billboard.

Продукты

По данным СМИ, магазин будет располагаться на базе средней школы, в которой обучался сам музыкант. Раздавая бесплатные продукты, Gunna хочет помочь нуждающимся в родном городе.

ИА REGNUM напоминает, что Gunna стал известен благодаря совместным композициям с рэперами Young Thug и Lil Baby. Музыкант подписан на лейбл YSL Records, а также 300 Entertainment и Atlantic Records.