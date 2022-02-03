Уфа, 3 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Обманутые дольщики получили компенсационные выплаты на сумму 3,3 млрд рублей в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Долгострой

«Благодаря взаимодействию с Фондом развития территорий, наша республика значительно продвинулась в решении вопросов обманутых дольщиков. Помимо принятых решений о достройке объектов незавершенного строительства, 1748 граждан получили денежные компенсации на общую сумму 3,3 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова.

Он также отметил, что решения о выплате компенсаций в отношении 31 дома было принято из-за невозможности завершить их строительство, при этом по восьми домам выплаты произведены в полном объеме.

В результате один дом ООО «ИнвестКапиталСтрой», три дома ООО «Союз-Строй», два дома ООО «ЕТЗК» и два дома ООО «БашЛСТК» были исключены из единого реестра проблемных объектов. Сообщается, что в 2022 году наблюдательный совет фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций жителям, которые пострадали от действий застройщиков ООО СК «Амрита» (ГО г. Уфа) и ООО «Стройпрофиль» (Туймазинский район). Сейчас идет прием заявлений от дольщиков ООО «Стройпрофиль», а по ООО СК «Амрита» процесс начнется с 7 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что федеральным фондом было принято решение о завершении возведения 43 проблемных объектов в Башкирии, по 31 дому было определено предоставить компенсационные выплаты.