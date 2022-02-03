Сеул, 3 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее зафиксировали рекордно низкое число самозанятых и людей, не работающих по найму. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Пожилая женщина

По состоянию на конец декабря 2021 года в стране насчитывалось 6,52 млн безработных, что составляет 23,9% от общего числа занятых в стране. Данный показатель является самым низким с 1963 года.

Известно, что 5,51 млн человек пришлись на самозанятых, остальные 1,01 млн — на сотрудников семейных предприятий без официальной зарплаты.

Между тем в 2021 году в Южной Корее насчитывалось порядка 20,75 млн наемных работников, что составляет 76,1% от общего числа занятых в стране.

Эксперты отмечают, что несмотря на неуклонное снижение, доля не работающих по найму лиц в Южной Корее по-прежнему выше, чем в других странах с развитой экономикой.