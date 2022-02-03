Чебоксары, 3 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Чувашии помогла 79-летней дочери погибшего участника Великой Отечественной войны получить медаль отца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Надзорное ведомство откликнулось на обращение 79-летней женщины с просьбой помочь разыскать награду, которой был удостоен её отец, погибший во время Великой Отечественной войны. На основании обращения были изучены архивные данные и сделаны запросы в Центральный архив Министерства обороны России.

Прокуратура установила, что 12 октября 1943 года отец заявительницы был удостоен медали за «Боевые заслуги» во время боёв в Смоленской области. Но он не успел получить награду, пав в бою 2 ноября 1943 года.

«В документах войсковой части имя бойца было сокращено, что затрудняло его идентификацию и возможность передачи награды родственникам. Благодаря сверке архивных документов удалось установить, что награждённый боец является отцом жительницы Комсомольского района», — говорится в сообщении.

Материалы были направлены сначала в военный комиссариат, а затем в Минобороны России. После проверки медаль и удостоверение переданы 79-летней дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии учредили памятную медалью в честь 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Первыми награды были удостоены 13 человек, в том числе девять — участницы возведения рубежей обороны в 1941—1942 годах.