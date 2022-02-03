Москва, , 14:43 — REGNUM Алгоритмы, которые используются для расчета цен, для подбора рекомендаций, для формирования новостных лент, — все они должны стать прозрачными, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Антон Горелкин Duma.gov.ru

«Тогда пользователи будут уверены, что их не обманывают и не пытаются ими манипулировать», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что принцип прозрачности — один из основополагающих в разрабатываемом законопроекте о рекомендательных алгоритмах.

«Он предполагает, что рекомендации, продвигаемые в коммерческих целях, будут особым образом помечены, а правила работы алгоритмов будут явно сформулированы и опубликованы на использующем их ресурсе», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Яндекс» фактически регулирует выдачу новостей и ранжирует не только региональные, но и федеральные СМИ.

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