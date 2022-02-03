Волгоград, 3 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области на 3 февраля завершили лечение 284 ковид-пациента, зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 144 866 жителей, в том числе 1 232 случая зафиксированы за минувшие сутки. Завершили лечение выздоровлением 125 733 человека, скончался от осложнений 6 021 пациент. Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 13 112 граждан.

По данным федерального оперативного штаба за сутки в регионе госпитализировано 299 человек с диагнозом «COVID-19».