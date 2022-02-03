Пуна, Индия, 3 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Швеции ЭлиасуИмеру во втором круге турнира в Пуне (Индия). Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (3:7).

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 10 эйсов, три ошибки на подаче и два брейк-пойнта из пяти.

Карацев, являющийся 15-й ракеткой мира, был первым номером посева на турнире. Имер занимает 163-е место в рейтинге ATP.