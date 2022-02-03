Президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля прибыл в Россию с официальным визитом. Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес начали переговоры в Кремле. Примечательно, что беседа Путина с президентом Аргентины проходит без дополнительной социальной дистанции. Перед началом переговоров главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись. Все новости о ходе переговоров и визите президента Аргентины в Россию в трансляции ИА REGNUM.

Аргентина

14:40 03.02.2022 Цитата из видео Прибытие в Москву. Alberto Fernández

14:41 03.02.2022 Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Аргентины Альберто Анхель Фернандесом поблагодарил его за то, что Аргентина первая в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

14:42 03.02.2022 Путин напомнил Фернандесу, что последняя их личная встреча была в 2020 году в Израиле.

14:43 03.02.2022 Цитата из видео «Встреча в Кремле с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Alberto Fernández

14:44 03.02.2022 Первый контракт, заключенный между Россией и Аргентиной, относительно поставок вакцины от коронавируса практически выполнен, сообщил президент России Владимир Путин. Поставлены почти 15 миллионов доз вакцины, развернуто производство в Аргентине.

14:45 03.02.2022 Владимир Путин сообщил своему аргентинскому коллеге, что процесс регистрации российской вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник M» в Аргентине продолжается.

14:45 03.02.2022 Аргентина может стать плацдармом для развития сотрудничества России с Латинской Америкой. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. «Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», — сказал Фернандес. Читайте подробнее: Президент Аргентины предложил «входные ворота» Латинской Америки Путину

14:46 03.02.2022 Цитата из видео «Встреча в Кремле с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Alberto Fernández

14:47 03.02.2022 Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на открытие Олимпийских игр вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

14:48 03.02.2022 Аргентина благодарна России за поставки вакцин от COVID-19. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. «В Аргентине очень ценят Россию, в частности, вашу помощь, когда вы нам присылали вакцины, это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Действительно, вы нас очень поддержали в этот момент», — сказал Фернандес. Подробности в материале: Фернандес поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» в Аргентину

14:51 03.02.2022 Аргентина сегодня сталкивается со сложным экономическим положением. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. По его словам, Аргентина с начала 90-х годов ориентировалась на США, и в этой связи экономика страны находится в зависимости от Вашингтона. Читайте также: Фернандес поддержал избавление Аргентины от экономической зависимости США

15:00 03.02.2022 Президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с лидером Аргентины Альберто Фернандесом. Подробности в материале: Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с президентом Аргентины

15:25 03.02.2022 Цитата из видео «Встреча в Кремле с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Alberto Fernández

16:16 03.02.2022 «В Аргентине очень ценят Россию, в частности вашу помощь, когда вы нам прислали вакцины. Это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. И действительно, вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало. Мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, и результаты великолепные, — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес во время переговоров с Владимиром Путиным. — Я лично получил две дозы сам, и я немножко подождал потом третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником». «Я тоже», — отреагировал президент России.

17:05 03.02.2022 Аргентина успешно локализовала производство российской вакцины «Спутник V». Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Подробности в материале: Путин оценил сотрудничество РФ и Аргентины в вопросе вакцинации

17:12 03.02.2022 Россия и Аргентина по итогам 2021 года нарастили совместный товарооборот в полтора раза. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Об этом: Путин оценил рост экономического сотрудничества России и Аргентины

17:14 03.02.2022 Аргентина высоко оценивает российскую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, заявил 3 февраля президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, глава Российского государства проводит в Кремле встречу с президентом Аргентинской Республики. Читайте также: Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией

17:22 03.02.2022 По многим вопросам международной повестки позиции России и Аргентины близки или совпадают. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Читайте также: Путин заявил о схожести позиций России и Аргентины

17:25 03.02.2022 Аргентина на сегодняшний день является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке, заявил 3 февраля президент РФ Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе переговоров с аргентинским президентомАльберто Фернандесом в Кремле. Читайте также: Аргентина стала одним из ключевых партнеров РФ в Латинской Америке — Путин