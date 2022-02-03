Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины — все новости
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Аргентины Альберто Анхель Фернандесом поблагодарил его за то, что Аргентина первая в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Путин напомнил Фернандесу, что последняя их личная встреча была в 2020 году в Израиле.
Первый контракт, заключенный между Россией и Аргентиной, относительно поставок вакцины от коронавируса практически выполнен, сообщил президент России Владимир Путин.
Поставлены почти 15 миллионов доз вакцины, развернуто производство в Аргентине.
Владимир Путин сообщил своему аргентинскому коллеге, что процесс регистрации российской вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник M» в Аргентине продолжается.
Аргентина может стать плацдармом для развития сотрудничества России с Латинской Америкой. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
«Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», — сказал Фернандес.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на открытие Олимпийских игр вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.
Аргентина благодарна России за поставки вакцин от COVID-19. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
«В Аргентине очень ценят Россию, в частности, вашу помощь, когда вы нам присылали вакцины, это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Действительно, вы нас очень поддержали в этот момент», — сказал Фернандес.
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Аргентина сегодня сталкивается со сложным экономическим положением. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
По его словам, Аргентина с начала 90-х годов ориентировалась на США, и в этой связи экономика страны находится в зависимости от Вашингтона.
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Президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с лидером Аргентины Альберто Фернандесом.
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«В Аргентине очень ценят Россию, в частности вашу помощь, когда вы нам прислали вакцины. Это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. И действительно, вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало. Мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, и результаты великолепные, — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес во время переговоров с Владимиром Путиным. — Я лично получил две дозы сам, и я немножко подождал потом третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником».
«Я тоже», — отреагировал президент России.
Аргентина успешно локализовала производство российской вакцины «Спутник V». Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
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Россия и Аргентина по итогам 2021 года нарастили совместный товарооборот в полтора раза. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
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Аргентина высоко оценивает российскую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, заявил 3 февраля президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, глава Российского государства проводит в Кремле встречу с президентом Аргентинской Республики.
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По многим вопросам международной повестки позиции России и Аргентины близки или совпадают. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
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Аргентина на сегодняшний день является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке, заявил 3 февраля президент РФ Владимир Путин.
Такое заявление он сделал в ходе переговоров с аргентинским президентомАльберто Фернандесом в Кремле.
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Россия и Аргентина намерены усилить взаимодействие интеграционных объединений, таких как ЕАЭС и МЕРКОСУР. Об этом 3 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
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