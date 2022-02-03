Кишинёв, 3 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Переход 14 депутатов парламента Молдавии от Партии коммунистов в другую фракцию в 2015 году был сильным ударом для партии. Об этом 3 февраля заявил на брифинге экс-президент республики, председатель ПКРМ Владимир Воронин.

Juergen Lehle Владимир Воронин

Он прокомментировал задержание правоохранителями четверых бывших депутатов Артура Решетникова, Виолетту Иванову, Анатолия Загородного и Владимира Витюка, которые входили в это число перебежчиков.

«Мы все поддерживаем и будем сотрудничать со следствием, если это потребуется», — заявил Воронин.

Он добавил, что для него задержание политиков было неожиданностью, так как много лет были только одни заявления, но никаких действий.

Напомним, 2 февраля сотрудники Генпрокуратуры Молдавии и антикоррупционных ведомств провели обыски у 13 бывших депутатов парламента. Четверых из них задержали. Их обвиняют в получении денег за переход из одной фракции в другую. Подозрения были предъявлены в связи с превышением их расходов над доходами.