Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 19 человек
Красноярск, 3 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Ещё 19 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в федеральном оперативном штабе.
Irkobl.ru
Аппарат ИВЛ
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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 9502 ковид-пациента, уточнили в оперштабе.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлено 3317 носителей коронавируса, госпитализировано 327 человек.