Вашингтон, 3 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Министерство финансов США объявило, что международные банки могут переводить деньги в Афганистан в гуманитарных целях. Ведомство призвало агентства и группы по оказанию помощи платить учителям и медицинским работникам в государственных учреждениях Афганистана, не опасаясь нарушения режима санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство «Шафакна».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В сентябре и декабре 2021 года министерство финансов США также выдавало разрешения на снятие санкций с целью передачи помощи Афганистану.

С другой стороны, ООН ранее предупреждала, что более половины 39-миллионного населения Афганистана страдает от сильного голода. По данным организации, экономика, системы образования, здравоохранения и социальных услуг в стране рушатся.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе предупредил, что экономическая ситуация в Афганистане «висит на волоске».

Однако теперь министерство финансов США заявило, что организациям по оказанию помощи разрешено отправлять наличные деньги в Афганистан для гуманитарных операций и они могут выплачивать заработную плату учителям и медицинским работникам в больницах и государственных школах.

Агентство Reuters сообщает, что международные банки с осторожностью относились к переводу денег в Афганистан, заявив, что организации по оказанию помощи пытаются перевести в Афганистан деньги для финансирования гуманитарных операций.

Соединенные Штаты позволили переводить деньги в Афганистан, заблокировав миллиарды долларов из резервов Центрального банка и международной помощи в целях развития после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не предприняли никаких действий по высвобождению денег, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества.