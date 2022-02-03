Москва, , 14:36 — REGNUM Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) 3 февраля известил о принятии российским правительством постановления, которое в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволит экспортерам уже с 2023 года призвано существенно сократить срок обмена сведениями между информационными системами. Как пояснили в пресс-центре РЭЦ, речь идёт о разработанном РЭЦ ключевом документе, регулирующем правила работы ИС «Одно окно» («О порядке функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности»).

Документ устанавливает правила взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме при получении экспортерами услуг в сфере внешней торговли.

«Платформа «Мой экспорт» создана, чтобы решать задачи экспортера с момента возникновения потребности и до полного комплексного решения задачи на всех этапах внешнеэкономической деятельности, а также для того, чтобы упростить взаимодействие с госорганами и сделать процесс быстрым, удобным и прозрачным для всех. Закрепление правил работы всех участников процесса постановлением правительства — важный шаг на пути к реализации главной цели платформы по созданию полноценного «одного окна» экспортера», — пояснил вице-президент Российского экспортного центра по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Одновременно новое постановление правительства закрепляет порядок изменения нормативной базы, регулирующей оказание услуг с использованием ИС «Одно окно», что является необходимой правовой основой для получения экспортером услуг в бесперебойном режиме.

Помимо этого, нормы постановления позволяют существенно сократить с 2023 года срок обмена сведениями между информационными системами с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в автоматизированном режиме (с участием человека): с 48 часов до 10 минут — что весьма положительно отразится на динамике получения экспортером государственных услуг

Принятие постановления является очередным шагом на пути оптимизации и цифровизации государственных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, оказываемых с использованием ИС «Одно окно».

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, в рамках нацпроекта нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно» для экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года. Она предоставляет российским экспортерам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. ИС «Одно окно» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.