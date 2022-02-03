В Тамбовской области за сутки госпитализированы 78 ковид-пациентов
Тамбов, 3 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 78 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
В услових коронавируса
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3 февраля выявлен 821 новый случай заражения коронавирусом — на 132 больше, чем сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 69 тыс. 831 носитель вируса.
После выздоровления были выписаны 61 тыс. 242 пациента, в том числе 144 человека — за последние сутки.
За весь период скончался 1961 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.