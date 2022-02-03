Москва, , 14:32 — REGNUM Использование индекса «бигмака» предполагает, что изготовление и продажа данного продукта в США хорошо отражает цены и зарплаты в ней, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Чизбургер Meditations

«С одной стороны, заниженный на 70% больше всех в мире рыночный курс рубля относительно индекса «бигмака» — это хорошая новость.

Например, это означает, что если работник в России получает 46 тыс. руб. в месяц, то это эквивалентно зарплате в 2 тыс. долларов в США.

С другой стороны, для страны иметь настолько недооцененную валюту не очень хорошо.

Например, выезжая за рубеж, российские туристы могут купить в других странах слишком мало местных товаров и услуг. Особенно если их валюты, наоборот, завышены в цене, как швейцарская или норвежская.

Также российским гражданам тяжелее покупать иностранные товары, продаваемые в России», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США «Биг Мак» стоит $5,81 (около 444 руб.), тогда как в России — 135 руб., или $1,77. Исходя из этого соотношения (135 руб./$5,81 = 23 рубля за $1), на 23 рубля в России можно купить столько же гамбургеров, сколько на $1 в США.

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