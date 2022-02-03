Саратов, 3 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Саратове днем 3 февраля произошел пожар в квартире пятиэтажного дома по проспекту Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

Пожар

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 13:17 (местное время). Прибывшие экстренные службы увидели густой черный дым из окна одной из квартир. С балкона соседней квартиры на пятом этаже о помощи просили женщина и ребенок. С помощью автолестницы из задымленной квартиры сначала спустили девочку, затем женщину, обе не пострадали. Позже из горящей квартиры по лестничным маршам эвакуировали мужчину, который с ожогами был передан медикам.

Локализовали пожар в 13:43. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Саратовской области зарегистрировали 7740 пожаров. Из-за неосторожного обращение с огнем произошло 5677 пожаров. По причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов зафиксировали 967 возгораний, из-за неисправностей печей и теплоустановок — 410 пожаров, по вине лиц в нетрезвом состоянии — 130 пожаров.

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