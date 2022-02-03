Ставрополь, , 14:36 — REGNUM Жителям города Ставрополя, чьи домовладения получили повреждения во время ураганного ветра 14−15 января, выплатили в общей сложности 750 тыс. рублей. Всего было роздано по 10 тыс. рублей 750 владельцам домовладений, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным мэрии, выплаты производятся по итогам проверок комиссии, списки пострадавших все еще формируются. Ранее сообщалось, что в результате урагана повреждены свыше 100 жилых домов и более десяти социальных объектов. К восстановлению поврежденного имущества привлечены управляющие компании и краевой Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

«Формирование списков пострадавших от стихии жителей продолжается. Из 454 заявок обследовано 449 адресов. Работа в этом направлении идет к завершению», — заявил мэр города Ставрополя Ивана Ульянченко.

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