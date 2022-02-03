Кабул, 3 февраля 2022, 14:30 — REGNUM Должностные лица департамента охраны и обслуживания афганской провинции Саланг объявили о закрытии движения по этой трассе.
Директор департамента Абдулла Убайд сообщил газете «8 Собх», что шоссе Саланг было закрыто для движения с 18:50 2 февраля на неопределенный срок.
По его словам, причиной закрытия трассы стали снегопад и сильный ветер.
Важный маршрут Саланга, который соединяет несколько провинций со столицей, каждый год зимой закрывается для движения из-за снега и ветра.