Шоссе Саланг в Афганистане закрыто для движения
Кабул, 3 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Должностные лица департамента охраны и обслуживания афганской провинции Саланг объявили о закрытии движения по этой трассе.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд на территорию закрыт
Директор департамента Абдулла Убайд сообщил газете «8 Собх», что шоссе Саланг было закрыто для движения с 18:50 2 февраля на неопределенный срок.
По его словам, причиной закрытия трассы стали снегопад и сильный ветер.
Важный маршрут Саланга, который соединяет несколько провинций со столицей, каждый год зимой закрывается для движения из-за снега и ветра.