Джакарта, 3 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что в настоящее время следит за развитием отношений между Россией и Украиной, сообщает Kompas.

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МИД разрабатывает план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы предвидеть рост напряженности между двумя странами. Это связано с судьбой 131 гражданина Индонезии, которые проживают на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра здравоохранения Индонезии Данте Саксоно Харбувоно заявил, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100−150 тысяч.