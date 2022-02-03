МИД Индонезии следит за напряженностью в отношениях России и Украины
Джакарта, 3 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что в настоящее время следит за развитием отношений между Россией и Украиной, сообщает Kompas.
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Флаг Индонезии
МИД разрабатывает план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы предвидеть рост напряженности между двумя странами. Это связано с судьбой 131 гражданина Индонезии, которые проживают на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра здравоохранения Индонезии Данте Саксоно Харбувоно заявил, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100−150 тысяч.