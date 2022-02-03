Эль-Хасака, Сирия, , 14:34 — REGNUM Вооружённые силы Турции и союзные им формирования атаковали несколько населённых пунктов в сирийской провинции Хасака. Об этом 3 февраля сообщает информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, Аль-Дардара в районе Тель-Тамери и деревня Баб-эль-Хайр в окрестностях города Абу-Расин были подвергнуты обстрелу из артиллерии и гранатомётов.

Отмечается, что в результате обстрелов были разрушены несколько жилых домов и хозяйственных построек. Жители районов, прилегающих к оккупированным Турцией территориям Сирии, были вынуждены оставить свои дома и бежать в провинции Ракка и Дейр-эз-Зор.

Ранее в командовании армии Турции заявили о начале операции «Зимний орёл». В рамках операции ВВС Турции атакуют населённые курдами районы на севере Ирака и Сирии.