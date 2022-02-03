Москва, , 14:28 — REGNUM Так называемый «индекс бигмака» — это экзотический и шуточный показатель, который не несет экономического смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные журнала The Economist, согласно которым по «индексу бигмака» российский рубль оказался самой недооцененной валютой мира.

Гамбургер

«Это экзотический и шутейный индекс. По этому индексу Гватемала и Мексика занимают одни из самых высоких позиций. Экономического смысла этот индекс не несет. Есть совершенно конкретные индикаторы оценки валюты. Их придерживается весь мир и, главное, Всемирный банк. Им в голову не придет по «индексу бигмака» делать какие-то заключения», — сказал Остапкович.

Кроме того, он обратил внимание на то, что журнал The Economist уже не раз выпускал публикации с неоднозначными экономическими выводами.

«Журнал Economist говорил, что когда растет потребление губной помады, то, стало быть, в мире наступает кризис, так как у женщин падает платежеспособность. Журнал Economist писал, что если банкротятся крокодиловые фермы, то значит, в мире наступает экономический кризис, потому что люди не покупают дорогую крокодиловую обувь, им не хватает денег и крокодиловые фермы банкротятся. Журнал Economist писал, что если люди больше ходят в церковь, то значит, происходит экономический кризис, так как люди из-за того, что им тяжело по жизни, начинают посещать церкви. Это все писал журнал Economist», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль признан самой недооценённой валютой в мире с учётом так называемого индекса бигмака.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль назвали самой недооценённой валютой по «индексу бигмака»