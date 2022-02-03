Экономист ВШЭ Остапкович призвал не ориентироваться на «индекс бигмака»
Москва, 3 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Так называемый «индекс бигмака» — это экзотический и шуточный показатель, который не несет экономического смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные журнала The Economist, согласно которым по «индексу бигмака» российский рубль оказался самой недооцененной валютой мира.
«Это экзотический и шутейный индекс. По этому индексу Гватемала и Мексика занимают одни из самых высоких позиций. Экономического смысла этот индекс не несет. Есть совершенно конкретные индикаторы оценки валюты. Их придерживается весь мир и, главное, Всемирный банк. Им в голову не придет по «индексу бигмака» делать какие-то заключения», — сказал Остапкович.
Кроме того, он обратил внимание на то, что журнал The Economist уже не раз выпускал публикации с неоднозначными экономическими выводами.
«Журнал Economist говорил, что когда растет потребление губной помады, то, стало быть, в мире наступает кризис, так как у женщин падает платежеспособность. Журнал Economist писал, что если банкротятся крокодиловые фермы, то значит, в мире наступает экономический кризис, потому что люди не покупают дорогую крокодиловую обувь, им не хватает денег и крокодиловые фермы банкротятся. Журнал Economist писал, что если люди больше ходят в церковь, то значит, происходит экономический кризис, так как люди из-за того, что им тяжело по жизни, начинают посещать церкви. Это все писал журнал Economist», — сказал Остапкович.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль признан самой недооценённой валютой в мире с учётом так называемого индекса бигмака.