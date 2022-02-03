Подгорица, 3 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Депутаты черногорского парламента на заседании 3 февраля не смогли обсудить отставку вице-премьера Черногории Дритана Абазовича, так как эта повестка дня не получила необходимой поддержки. Заседание парламента длилось всего несколько минут, сообщает RTCG.

Дритан Абазович

Председатель парламента Черногории Алекса Бечич сообщил, что по повестке дня проголосовали 77 депутатов — 20 из них проголосовали за, 11 против и 46 воздержались. Депутат от ДФ Симонида Кордич голосовала дистанционно и была «за» принятие повестки дня.

На заседание парламента пришли почти все члены правительства и оппозиции.

Предложение об отставке вице-премьера в парламент внес премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.