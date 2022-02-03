Астрахань, 3 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 155 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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3 февраля выявлен 691 новый случай заражения коронавирусом — на 77 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 90 тыс. 775 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 312 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 196 — за последние сутки.

За весь период скончались 2679 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.