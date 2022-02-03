Лос-Анджелес, США, , 14:25 — REGNUM Ченнинг Татум признался, что хотел закончить актёрскую карьеру. Об этом он сообщил в интервью для Variety 3 февраля.

Ченнинг Татум Скриншот с YouTube

По словам Татума, мысли об уходе из кинобизнеса у него появились в 2018 году, после расставания с актрисой Дженной Деван.«Мне повезло. Я заработал немного денег, чтобы сделать шаг назад и понять, что такое жизнь. Я лепил. Я фотографировал. Я писал свои собственные вещи, а не сценарии или что-то в этом роде. Я хотел перевести дух», — поделился артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ченнинг Татум вернётся к роли Майка Лейна в третьей части франшизы «Супер Майк». Картина будет называться Magic Mike's Last Dance («Последний танец Супер Майка»).

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