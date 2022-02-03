Айбак, Афганистан, 3 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Местные власти афганской провинции Саманган сообщили о дорожно-транспортном происшествии на трассе Саманган — Балх. Как уточнили в полиции Самангана, 2 февраля, два автомобиля Toyota Corolla столкнулись в местности Делхаки недалеко от города Айбак, административного центра провинции Саманган. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным местных властей, в результате инцидента погибли три человека, ещё трое получили ранения. Пострадавшие были доставлены в провинциальную больницу Самангана сотрудниками дорожной полиции.

По словам сотрудников дорожной полиции, основной причиной ДТП является превышение скорости и невнимательность водителей.