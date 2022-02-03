Алма-Ата, Казахстан, 3 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Администрация Алма-Аты не разрешила провести 13 февраля митинг в память о погибших во время январских беспорядков. Ответ на заявку опубликовал 3 февраля в соцсети Facebook оппозиционный гражданский активист Марат Турымбетов.

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В ответе говорится, что заявка подана на проведение акции возле здания администрации, хотя в городе их разрешено проводить только в специально отведённых местах. Кроме того, продолжает действовать запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса.

«Получается, что для них январские события и жертвы не являются значимыми, и как видно никакого диалога с народом не будет!» — написал Турымбетов.

Он заявил, что акция равно состоится там же, где планировалось, несмотря на запрет властей.

Стоит отметить, что Турымбетов имеет скандальную репутацию в Казахстане. В октябре 2017 года его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 2,5 годам заключения условно, учитывая состояние его здоровья. Оппозиционера обязали два раза месяц отмечаться в службе пробации, но тот в декабре 2018 года нарушил правило без уважительных причин, после чего условный срок ему заменили на реальный.