Тбилиси, , 16:38 — REGNUM Председатель комитета по международным связям парламента Грузии Николай Самхарадзе попросил Европейский Союз не употреблять название «Южная Осетия», сообщает 3 февраля грузинский телеканал «Формула».

Герб Южной Осетии

Самхарадзе обратился с этим вопросом к докладчику Европарламента Свену Миксеру на совместном заседании комитетов по интеграции и международным отношениям.

«Южная Осетия» — Конституция Грузии не знает такого образования! Как мы можем удалить этот термин из ваших официальных документов? Более того, это сталинистский термин, и неприятно, когда ЕС или любое из наших государств-партнёров использует это прежнее наименование Сталина. Это сталинистский термин, созданный в 1922 году. Поэтому моя просьба — подумать над этим вопросом, и если нам понадобится какое-либо официальное заявление, мы это сделаем», — сказал Самхарадзе.