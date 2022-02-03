Курск, 3 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 122 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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3 февраля зарегистрировано 604 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 26 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 88 тыс. 669 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 81 тыс. 846 пациентов, в том числе 338 — за последние сутки.

Всего скончались 2194 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.