Пенза, 3 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Пензе со 2 по 28 февраля установлен противопожарный режим. Это связано с увеличением гибели жителей на пожарах, пояснили 3 февраля в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

За прошедшие сутки в городе произошло два пожара. Одно возгорание потушили на улице Заовражной. Сгорела кровля и частично квартиры в одноэтажном двухквартирном доме на общей площади в 145 кв. метров. Пострадал мужчина 1947 года рождения. Во второй раз помощь спасателей потребовалась на улице Ключевой. В подсобном помещении кирпичного двухэтажного дома обгорел электрогенератор, стена и потолок на площади 10 кв. метров.

Жителей областного центра призывают соблюдать требования пожарной безопасности. Основной причиной пожаров является беспечность граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года произошло 65 пожаров.

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