Донецк, , 14:21 — REGNUM Командование вооружённых сил Украины ожидает большие потери среди военнослужащих в ходе наступления в Донбассе, подготовка к которому идёт полным ходом. Об этом 3 февраля в ходе брифинга заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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В этой связи в ВСУ была проведена проверка подразделений медицинского обеспечения, которая выявила неготовность военно-медицинских госпиталей к приёму раненых и недостаток транспорта для эвакуации с поля боя. Также отмечена серьёзная нехватка койко-мест и перевязочных материалов. Командование ВСУ дало приказ в срочном порядке нарастить число санитарных автомобилей. Для этого будут переоборудованы 30 единиц автомобильной техники.

Кроме того, по полученной разведкой ДНР информации, в данный момент проводятся тактические наступательные учения 55-й артиллерийской бригады. Их проводит командующий частями ВСУ в Донбассе генерал Михаил Драпатый.

Также, по данным разведки ДНР, на Украине было отдано распоряжение с 20 февраля ограничить выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. В качестве причин отказа покинуть страну им будут называть проблемы с визами, наличие правонарушений, неуплату алиментов.

«Военкоматами Украины проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации», — добавил Басурин.

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«Все перечисленные факты открыто говорят о продолжающейся подготовке киевского руководства к активным боевым действиям на Донбассе», —резюмировал замначальника управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев перебросил 120 тыс. военнослужащих к линии соприкосновения в Донбассе.

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