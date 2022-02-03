Мадрид, 3 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Демократический союз пенсионеров и юбиляров Испании (UDP) обратился к Реальной академии языка (RAE) с просьбой включить слово «edadismo» (английский вариант — «эйджизм», дискриминация по возрастному признаку) в следующее обновление словаря, чтобы помочь зафиксировать проблему, которая затрагивает миллионы пожилых людей в испаноязычном мире. Об этом пишет агентство EFE.

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Соответствующее письмо президент UDP Инмакулада Руис направила в RAE.

В письме указывается, что, что если у реальности нет названия, «это равно тому, что ее не существует».