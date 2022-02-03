Сеул, 3 февраля 2022, 14:20 — REGNUM Почти трое из десяти женщин в столице Южной Кореи допускают возможность рождения детей вне брака. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные городской администрации.

Жители Сеула. Южная Корея
Жители Сеула. Южная Корея
Whoisgalt

Согласно опубликованным данным, 28,1% женщин, проживающих в Сеуле, готовы завести ребёнка, не вступая в брак. Среди мужчин показатель составил 31,6%.

Шесть из десяти опрошенных также считают, что мужчина и женщина могут жить вместе, не состоя в браке.

По состоянию на второй квартал 2021 год, в Сеуле проживало 9,79 млн человек. Из них 51,4% приходилось на женщин, а 48,6% — на мужчин.

По состоянию на 2020 год, 53,2% из примерно 1,39 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, приходилось на женщин, а 46,8% — на мужчин.