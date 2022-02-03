Сеул, 3 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Почти трое из десяти женщин в столице Южной Кореи допускают возможность рождения детей вне брака. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные городской администрации.

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Согласно опубликованным данным, 28,1% женщин, проживающих в Сеуле, готовы завести ребёнка, не вступая в брак. Среди мужчин показатель составил 31,6%.

Шесть из десяти опрошенных также считают, что мужчина и женщина могут жить вместе, не состоя в браке.

По состоянию на второй квартал 2021 год, в Сеуле проживало 9,79 млн человек. Из них 51,4% приходилось на женщин, а 48,6% — на мужчин.

По состоянию на 2020 год, 53,2% из примерно 1,39 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, приходилось на женщин, а 46,8% — на мужчин.