Ульяновск, 3 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки вдвое выросло количество пациентов, переболевших COVID-19. Такую информацию публикует оперштаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 3 февраля, в регионе победили коронавирус ещё 814 человек. Всего в области выздоровели 120 035 человек, что составляет 91,65% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом.

От COVID-19 и осложнений из-за болезни умерли 4086 жителей Ульяновской области, в том числе за последние сутки скончались семь пациентов.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 130 967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе выявлено 867 носителей SARS-CoV-2, госпитализированы в ковидные стационары 104 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 2 февраля по сравнению с 1 февраля количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, увеличилось на 1153 и достигло 18 554 человек. Всего проведено свыше 1,74 млн лабораторных тестов на коронавирус.