Москва, 3 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Отлично, что банк решил пойти на эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, хотя и в ограниченном масштабе и по срокам, и по численности сотрудников, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На работе

«Но это может послужить примером и для других организаций, которым важна не только полная занятость сама по себе.

Ведь во многих случаях работники заняты непосредственным выполнением своих обязанностей меньше официально установленного рабочего времени.

Зачастую при исследовании затрат рабочего времени выясняется, что эффективность его использования составляет около 60%.

И если банк даст возможность своим работникам трудится меньше, это не только повысит эффективность, но и лояльность работников.

А в условиях дефицита высококлассных специалистов — это будет способствовать снижению текучести, сократит расходы на поиск и адаптацию персонала.

Очень важно такой эксперимент изучить на законодательном уровне, чтобы вносить в будущем изменения в Трудовой кодекс РФ.

Уже многие страны пошли по пути сокращения рабочей недели. Россию это тоже ждёт рано или поздно.

И важно вносить изменения таким образом, чтобы это было максимально эффективно и не приводило к нарушениям трудового законодательства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Совкомбанк» протестирует введение четырехдневной рабочей недели на части сотрудников, которые будут работать удаленно в специально организованном коворкинге в Турции.

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