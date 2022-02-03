Нижний Новгород, 3 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Граждане с распечатанными на бумаге коронавирусными QR-кодами теперь не смогут посетить торговые центры Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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После введёния нижегородскими властями новых коронавирусных ограничений допускать нижегородцев и гостей региона в торговые центры, в театры и на другие массовые мероприятия будут только после предъявления электронной версии цифрового сертификата о вакцинации, сохранённой на смартфоне или планшете.

В том случае, если у посетителя нет таких устройств, ему придётся оформить бумажный «Мультипасс», который к тому же позволяет не предъявлять паспорт.