Варшава, 3 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент Польши, премьер-министр страны и члены польского правительства 2 февраля провели пресс-конференцию, в рамках которой подвели итоги визита премьер-министра страны Матеуша Моравецкого на Украину. Они раскрыли, в частности, некоторые детали возможной военной помощи Киеву. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда

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Так, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что по итогам визита в Киев Моравецкого Совет министров Польши принял постановление о передаче Украине боеприпасов и новейших польских переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) Grom-M.

«Если мы говорим о ПЗРК Grom-M или других пусковых установках и боеприпасах, то было объявлено о передаче конкретного их количества Украине. Им нужно все. Они очень решительно настроены. Поэтому любая помощь, в первую очередь оружие и боеприпасы, но и другое военное снаряжение и медтехника им очень необходимо. Они готовятся к худшему, хотя точно также, как и мы надеется, что до этого дело не дойдет», — сказал польский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».