Москва, 3 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В России, возможно, уже сложился достаточно сильный коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом 3 февраля заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Михаил Костинов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас в России на сегодняшний день 65−67% вакцинированных. И в то же время официально никто не знает, сколько переболели в бессимптомной форме. В общей популяции, возможно, это больше, 60−70% могли переболеть коронавирусной инфекцией», — заявил Костинов.

«Но опять: бесследно ничего не проходить в иммунной системе человека. Память остаётся, как бы это ни было. Есть такая вещь, в науке называется суррогатным иммунитетом. Даже если человек болеет, но нет антител, всё равно определённые рецепторы, которые при встрече повторно с этим вирусом активизируются. За счёт это инициации быстрого иммунного ответа происходит более благоприятный ход болезни», — указал он.