Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 3 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Несовершеннолетнего жителя Карачаево-Черкесии отдадут под суд за покушение на убийство. Студент ранил однокурсника во дворе одной из образовательных организаций города Карачаевска. В отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело. С утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд, сообщили 3 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Из его подробностей известно, что инцидент произошел в одном из колледжей города Карачаевска 23 декабря 2021 года. В ходе конфликта с сокурсником обвиняемый пустил в ход нож и ранил свою жертву.

«В ходе конфликта у несовершеннолетнего злоумышленника возник преступный умысел, направленный на причинение смерти парню, и он нанес ему не менее одного удара ножом в область грудной клетки, причинив проникающую колото-резаную рану с повреждением легкого», — говорится в сообщении СК.

Пострадавшего доставили в больницу, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела.