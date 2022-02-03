Таллин, 3 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Счета за январь 2022 года с частичной компенсацией бытовым потребителям расходов на газ и электроэнергию могут прийти позже, чем обычно. Об этом сообщил местный портал sputnik-meedia.ee со ссылкой на министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса.

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Министр подписал постановление, призванное смягчить последствия роста цен на энергоносители для жителей Эстонии.

«Скоро появятся счета за электроэнергию и газ за январь, и в свете высоких цен, которые сохранялись в течение месяца, мы рады, что нашли возможность помочь потребителям с помощью ряда различных субсидий», — отметил Аас.

При этом бытовым потребителям не нужно ничего делать дополнительно, чтобы получить компенсацию. Потребители получат счета с уже учтенной частичной компенсацией государства — перерасчет в пользу клиента будет производиться поставщиками услуг автоматически.

«Стоит немного потерпеть, дождавшись счетов за электроэнергию в этом месяце, потому что из-за новой поддержки они могут дойти до потребителей позже, чем обычно», — подчеркнул министр.

Ранее всеобщее возмущение и шок жителей Эстонии вызвали полученные в начале января 2022 года новые счета за коммунальные расходы, электричество и газ за декабрь 2021 года. Недовольство вылилось в акции протеста, острую критику со стороны оппозиции и падение рейтингов правящей Реформистской партии. Дискуссия о мерах помощи пострадавшим от рекордно высоких цен привела к кризису в правительстве.

В середине января 2022 года кабинет министров страны принял решение о частичной компенсации высоких расходов эстоноземельцев.