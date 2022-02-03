Красногорск, 3 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. За последнюю неделю января поступило 428 обращений от жителей Московской области с просьбами отловить бродячих собак. Об этом 3 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) Fancycrave Бродячие собаки

В итоге 368 бездомных собак забрали и поместили на карантин, отмечает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. По оценке ведомства вопросы, связанные с бездомными животными, в последнее время стали актуальными для Подмосковья.

«Нашли и щенков, и взрослых особей, 368 собак забрали и поместили на карантин. Перед тем, как вернуться к жизни на воле, они пройдут вакцинацию, обработку от экто‑ и эндопаразитов, стерилизацию/кастрацию. Очень важно найти баланс между безопасностью людей и гуманным отношением к животным», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.