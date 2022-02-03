Пермь, 3 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Пермском крае в ковидных госпиталях лечение получают 2648 пациентов. В резерве остается 19,7% коечного фонда. Информация об этом опубликована на портале permkrai.ru.

Pixabay.com В больнице

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За сутки в больницы поступило 368 человек с коронавирусной инфекцией. За этот же период стационары в связи выздоровлением покинули 426 пермяков.

На сегодняшний день COVID-центрах региона в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Пермском крае от коронавирусной инфекции скончались 7834 человека. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

С начала пандемии в регионе выявлено 196 788 носителей коронавируса. Последний суточный показатель составил 3845 случая заражения.