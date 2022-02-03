Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. На Среднем Урале потратят 14 млн рублей на создание новых контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Средства выделят из федерального бюджета, сообщили в департаменте информполитики региона.

AlexChirkin Площадка для мусорных контейнеров

В 2022 году в Свердловской области обустроят еще 65 площадок и закупят 300 контейнеров. Таким образом возможность раздельно выбрасывать мусор получат еще 50 тысяч уральцев. Новые контейнеры появятся в Алапаевском муниципальном образовании, Арамильском городском округе, Верхней Пышме, Нижнесергинском муниципальном районе и Дружининском городском поселении.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова в области уже построено 27 тысяч контейнерных площадок. Технология раздельного сбора мусора внедряется в 29 муниципальных образованиях.