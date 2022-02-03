Пенза, 3 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Пензенской области с 7 по 14 февраля объявлены внеплановые школьные каникулы. По информации пресс-службы регионального правительства, данные меры позволять прервать цепочку заражений.

Страница Владислава Шапши в «ВКонтакте» В школах объявили дополнительные каникулы

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По состоянию на 3 февраля в Пензенской области на карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19 закрыты 1159 классов, по ОРВИ и гриппу — 1025. На занятиях в связи с разобщением отсутствуют более 25 тыс. учащихся. Среди педагогов болеют свыше 900 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области иммунизацию против коронавирусной инфекции прошли 377 подростков.

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